Москва, 18 февраля, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Глава стратегического командования США Чарльз Ричардс заявил, что Россия или Китай обязательно применят ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено их существование. Почему такая точка зрения, во-первых, верна, а во-вторых, имеет под собой серьезные моральные основания, объясняет политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Media.defense.gov Чарльз Ричардс

Есть смысл укрепить как самого Ричардса, так и его высокопоставленных коллег в мысли, что давить на Россию и Китай, а тем более нападать на них — может оказаться очень опасно для американского здоровья и самой жизни. Мало того, если Ричардс высказался в том смысле, что за ядерный боеприпас Москва и Пекин возьмутся только при «угрозе поражения в войне конвенциональным оружием», то реальность может оказаться куда суровее. Хорошо, когда потенциальный агрессор знает о готовности тех, на кого он хотел бы напасть, нанести в ответ быстрый и жестокий удар.