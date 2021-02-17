Москва, 17 февраля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, насколько опасно для политической стабильности Северной Кореи распространять среди ее граждан информацию об уровне жизни в соседних странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о том, что в Северной Корее начали карать смертной казнью за распространение видеоконтента из Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«В отличие от своего отца, Ким Чен Ын очень серьезно подходит к вопросам сохранения изоляции страны, — сказал Ланьков. — Он понимает, что распространение в Северной Корее информации о стиле и уровне жизни куда более богатых соседей (Китая и Южной Кореи) может привести к смущению умов и соответственно к политической нестабильности. Не надо забывать, что, по данным института экономики Академии наук КНДР, показатель ВНП в Северной Корее в 25 меньше, чем в Южной Корее. Это самый большой разрыв в мире между двумя странами, у которых есть сухопутная граница».

Как пояснил Ланьков, осознание масштабов этого разрыва большей частью населения может привести к катастрофическим последствиям для политической стабильности.

«И Ким Чен Ын это отлично понимает. Поэтому он, с одной стороны, пытается организовать производство в стране более живого и современного контента, а с другой стороны, пытается полностью закрыть страну, применяя все мыслимые меры, и полицейские, и технические, и лишить большую часть населения доступа к информации о внешнем мире. Эта тенденция резко усилилась в этом году», — подытожил востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, можно ли верить информации о суровых наказаниях в КНДР за распространение видеоматериалов из Южной Кореи.