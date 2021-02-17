Москва, 17 февраля, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В последние полгода в КНДР действительно происходит интенсивное закручивание гаек и продолжаются попытки вывести из оборота развлекательный контент южнокорейского и, шире говоря, иностранного происхождения, который уже около 20 лет является основным в Северной Корее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что на закрытом брифинге Национальной разведывательной службы Южной Кореи прозвучала информация, что отныне в Северной Корее тем, кто ввозит и распространяет видеоматериалы южнокорейского производства, может грозить смертная казнь.

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«С большой долей вероятности это правда. На 100% не поручусь, потому что периодически проскакивают «утки», но информация, которую дают на этих закрытых брифингах (они закрыты весьма условно, потому что депутаты потом рассказывают, что им говорили), обычно соответствует действительности, — сказал Ланьков. — Это не значит, что южнокорейские спецслужбы не занимаются сливами дезинформации. Но для этого используются другие каналы. Кроме того, это соответствует информации, которая поступает по другим каналам. В последние полгода в КНДР действительно происходит интенсивное закручивание гаек и продолжаются попытки вывести из оборота развлекательный контент южнокорейского и, шире говоря, иностранного происхождения, который уже около 20 лет является основным в Северной Корее».

Как пояснил Ланьков, северокорейцы на своих домашних видеопроигрывателях (их там очень много) смотрят не официальные программы, не северокорейские фильмы, а ввезенные в страну иностранные видеопрограммы, сериалы и фильмы.

«Причем очень значительную часть составляют южнокорейские фильмы и другой южнокорейский контент, — сказал Ланьков. — В первую очередь, конечно, из-за языка. Подпольным дублированием тех же китайских фильмов в КНДР никто заниматься не будет. Второй фактор — их очень легко добыть. Большая часть этих видеопрограмм просто записывается в Китае в приграничных районах, где живет большое количество этнических корейцев. И копирование контента, и его передача в КНДР технически очень просты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, информацию, прозвучавшую на закрытом брифинге, позже распространил депутат парламента Южной Кореи Ха Тхэ Гён.