Москва, 17 февраля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Требования ЕСПЧ о немедленном освобождении блогера Алексея Навального, о которых заявил его адвокат, лежат в политической плоскости, а не правовой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Мы не раз говорили, что Европейский суд по правам человека все активнее используется оппонентами России как инструмент давления и политизации, а в данном случае вторжения в компетенцию судебной системы РФ. И сейчас мы как раз видим ангажированные шаги в угоду определенного круга лиц, причем, как поясняют эксперты, основанные на внутрирегламентных нормах, а не Европейской конвенции по правам человека», — заявил Слуцкий.

В этой связи он обратил внимание на своевременность принятия поправок к Конституции РФ о приоритете Основного закона России над вердиктами международных организаций.

«Таким образом, мы защитили российское правовое поле от попыток вмешательства извне и навязывания решений, противоречащих законодательству РФ», — подчеркнул парламентарий.

Навальный не может быть освобожден в рамках обеспечительных мер по требованию Совета Европы, заявили в Минюсте.