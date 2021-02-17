Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к показу на территории России аниме про извращённые отношения между братом и сестрой. Японский мультипликационный фильм для взрослых зрителей стал пятым по счету в списке запрещенных за 17 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Напомним, ранее Василеостровский районный суд запретил распространение в Сети аниме «Князь Тьмы и Герой», «Князь Тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах».

На рассмотрение Колпинского суда попало аниме «Аки и Сора» 2009 года издания. Первая серия, про инцестуальные отношения между родственниками, размещенная на сайте «Аниметеатр», решением Колпинского районного суда признана информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Отметим, что ранее районные суды Санкт-Петербурга признали аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь» и другие запрещенными к распространению на территории России.