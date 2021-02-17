Людиново, Калужская область, 17 февраля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В преддверии Дня защитника Отечества медаль «За боевые заслуги» участника Великой Отечественной войны Петра Петровича Манухина, уроженца калужской деревни Дубравка, торжественно передали в военкомате его внуку Сергею Шаркову. Об этом сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Калужской области.

Фото из семейного альбома Манухиных Участник Великой Отечественной войны Петр Петрович Манухин

Медаль «За боевые заслуги» была обнаружена во время земляных работ в поселке Алексеевский Людиновского района. Её доставили в местный военкомат. В годы минувшей войны Петр Манухин воевал в 37-м минометном полку 1-го Белорусского фронта. 5 декабря 1943 года штаб дивизиона подвергся обстрелу гитлеровцев. Осколок снаряда пробил бензобак штабной машины с секретными документами. Рискуя жизнью, Петр Манухин погасил пламя своей шинелью, спас бумаги и сохранил автомобиль. Фронтовик Петр Манухин закончил войну в поверженном Берлине, вернулся домой на Калужскую землю, в родной Людиновский район, женился, растил детей и внуков.

«Приятно, что боевая медаль деда нашлась. Мы будем её бережно хранить как ценный и памятный экспонат», — сказал Сергей Шарков.