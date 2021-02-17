Ярославль, 17 февраля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов крайне осторожно прокомментировал дорожный коллапс в Ярославле, вызванный плохой уборкой улиц города. Корреспондент ИА REGNUM адресовал вопрос главе региона о том, как он оценивает исполнение поручения об уборке дорог мэрией областного центра.

Yarregion.ru Уборка улицы

Дмитрий Миронов ответил в официальных аккаунтах социальных сетей. И комментарий губернатора вовсе не похож на публичный разнос.

«Неделю назад поручал мэрии Ярославля и администрациям районов в течение семи дней мобилизовать все силы — людей и технику — для приведения дорог региона в нормативное состояние. За это время на область обрушился двухдневный снегопад, последствия которого также необходимо было ликвидировать. Мне доложили, что для расчистки региональных и муниципальных трасс было задействовано более 650 единиц техники. Работа велась и днем и ночью. Только из Ярославля за выходные было вывезено более 850 кубометров снега. Это огромный объем работы, который лег на плечи наших дорожников. Сейчас обеспечен подъезд к социальным объектам, вижу, что расчистка продолжается, техника и люди работают. Однако в целом ситуация далека от идеальной. Особенно видно недостаточность усилий в спальных районах Ярославля. Это значит одно: прошу продолжить работу и обратить внимание на замечания и жалобы, поступающие от жителей», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Стоит отметить, что до снегопада губернатор писал про «ужасающее состояние дорог в области, и в первую очередь в Ярославле. В городе — сплошной гололёд, и коммунальные службы не справляются с его уборкой». Теперь глава региона видит лишь «недостаточность усилий в спальных районах Ярославля». Означает ли это, что после снегопада дороги в городе стали лучше?

Своё сообщение губернатор проиллюстрировал фотографиями уборки из двух основных городов области — Ярославля и Рыбинска.

Yarregion.ru Уборка Рыбинска

Yarregion.ru Уборка Ярославля

Фото будто бы с разных планет. В Рыбинске — расчищенная до асфальта дорога. В Ярославле — плотный снежный покров. Может быть, именно так губернатор намекнул мэру Ярославля, как надо работать?