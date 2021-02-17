Две разные планеты: губернатор показал фото уборки Ярославля и Рыбинска
Ярославль, 17 февраля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов крайне осторожно прокомментировал дорожный коллапс в Ярославле, вызванный плохой уборкой улиц города. Корреспондент ИА REGNUM адресовал вопрос главе региона о том, как он оценивает исполнение поручения об уборке дорог мэрией областного центра.
Дмитрий Миронов ответил в официальных аккаунтах социальных сетей. И комментарий губернатора вовсе не похож на публичный разнос.
Стоит отметить, что до снегопада губернатор писал про «ужасающее состояние дорог в области, и в первую очередь в Ярославле. В городе — сплошной гололёд, и коммунальные службы не справляются с его уборкой». Теперь глава региона видит лишь «недостаточность усилий в спальных районах Ярославля». Означает ли это, что после снегопада дороги в городе стали лучше?
Своё сообщение губернатор проиллюстрировал фотографиями уборки из двух основных городов области — Ярославля и Рыбинска.
Фото будто бы с разных планет. В Рыбинске — расчищенная до асфальта дорога. В Ярославле — плотный снежный покров. Может быть, именно так губернатор намекнул мэру Ярославля, как надо работать?