Калуга, 17 февраля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Калужская область в 2020 году заняла первое место среди субъектов Центрального федерального округа по численности прибывших соотечественников из-за рубежа. За 13 лет, с 2007 по 2020 год, в течение всего периода реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, регион принял 85,4 тысячи соотечественников. Об этом 17 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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По данным регионального министерства труда и социальной защиты, в 2020 году из-за коронавирусной инфекции численность прибывших в Калужскую область соотечественников (4761 человек) сократилась на 56% по сравнению с 2019 годом (8541). Целевой показатель численности на 2020 год выполнен на 71% (при плановом — 6700 человек). Срок действия государственной программы Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» истекает 31 декабря 2021 года. Принято решение о подготовке проекта программы на новый пятилетний период — с 2022 по 2027 год.

Реализация в Калужской области госпрограммы по переселению соотечественников оказывает положительное влияние на миграционный прирост, способствует обеспечению кадровой потребности работодателей, а также увеличению численности молодежи.