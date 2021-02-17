Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Михайловском театре в центре Петербурга открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. В ближайшее время планируется открытие прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса COVID-19

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В помещении театра установлено холодильное оборудование, подготовлено всё необходимое для работы медиков. Здесь будет организована вакцинация работников культуры и спортивной сферы.

«Мощность пункта — до 50 человек в день. Благодаря отдельному входу работа прививочного пункта не будет мешать посетителям театра», — уточнили в аппарате.

Первым посетителем пункта вакцинации стал народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Главный дирижёр Михайловского театра Александр Ведерников скончался от последствий коронавирусной инфекции в возрасте 57 лет.

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Напомним, в настоящий момент в городе на Неве работают 123 прививочных пункта. 17 февраля в город поступило 48 400 комплектов вакцины, что позволит обеспечить непрерывность проведения прививочной кампании. За сутки выполнено более 13 тысяч инъекций. Работают три выездные прививочные бригады, которые проводят вакцинацию получателей социальных услуг, проживающих в стационарах.

Всего первую прививку от COVID-19 сделали более 178 тысяч горожан, из них 42,5 тысячи — полностью завершили вакцинацию.