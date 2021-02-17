Ярославль, 17 февраля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено расследование уголовного дела по статье «Торговля людьми», обвиняемыми по нему являются 35-летняя жительница Ярославля, а также семейная пара из Удмуртии, 31летняя женщина и мужчина 36 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области. Подсудимые обвиняются в совершении безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Leninsky.jrs.sudrf.ru Ленинский районный суд

Как пояснили в прокуратуре региона, замысел преступления у ярославны созрел весной 2014 года.

«В апреле 2014 года жительница города Ярославля, узнав о своей беременности, приняла решение отказаться от ребенка. Не сообщив биологическому отцу о беременности, она опубликовала в сети интернет объявление о том, что сразу после рождения готова передать ребенка. На объявление откликнулась супружеская пара из Удмуртии. После рождения ребенка приемные родители забрали и увезли его домой, минуя установленный законом порядок», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Около 5,5 лет ребенок вместе с приемными родителями жил в Ижевске.

«О рождении и передаче ребенка узнал его биологический отец. В июне 2020 года мужчина приехал в город Ижевск республики Удмуртия, забрал ребенка и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. В настоящее время ребенок с отцом проживает в городе Ярославле. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — пояснили в прокуратуре.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора Ярославской области, дело передано для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд