Киев, 17 февраля, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Политический деятель и блогер Анатолий Шарий утверждает, что никакого подозрения ему официально не объявили и соответствующую повестку не вручили.

Анатолий Шарий Анатолий Шарий

Об этом он сообщил через социальные сети 17 февраля.

Шарий утверждает, что по адресу, на который СБУ направила подозрение, он никогда в жизни не жил.

«Не хотелось бы подсказывать полоумным идиотам, но это легко проверить… Я, конечно, что-то слышал на телевидении и в телеграм, но ввиду продолжительного проживания в ЕС слабо стать понимать язык и повестку не получал и не видел», — саркастически отметил блогер.

Украинские СМИ сообщают, что повестку о вызове Шария на допрос СБУ направило по адресу: Киев, улица Вадима Гетьмана, 43А, а, согласно открытым источникам, политический деятель действительно владеет квартирой на этой улице, но в другом доме.

ИА REGNUM напоминает, что 16 февраля служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию в том, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и, вероятно, действовал по заказу иностранных структур.

СБУ вызвала блогера на допрос в Киев на 22 февраля, отметив, что в случае неявки на допрос возможно принятие решения о его объявлении в розыск.

Вечером в этот же день источники сообщили, что офис генерального прокурора Украины намерен добиться экстрадиции Шария из Испании и готовит соответствующие документы. Официальной информации от ведомства по этому поводу не было.