Москва, 17 февраля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий запрет на демонстрацию изображения военных преступников, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Памятник фашистскому преступнику П.Краснову всё ещё стоит в ст. Еланской

Не может быть избыточной борьбы с реабилитацией нацизма, уверены в Госдуме.

Устанавливается запрет на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Исключение касается случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Таким образом авторы намерены бороться с торговлей сувенирной продукцией (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и прочее) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.

МВД напомнило, что в апреле-мае 2020 года на интернет-сайтах «Банк памяти» и «Бессмертный полк России» направлены заявки о размещении под видом военнослужащих Красной армии фотоизображений лидеров нацистской Германии с целью дискредитации памяти защитников Отечества.