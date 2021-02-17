Берлин, 17 февраля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz вывела на тесты новый родстер Mercedes SL 2022 модельного года. Изображения новинки обнародовал портал Motor1.

Motor1 Mercedes SL

Родстер Mercedes SL 2022 был заснят недалеко от трассы Нюрбургринг. На фотографиях можно увидеть, что крыша родстера уже не скрыта камуфляжем. Эта тканевая крыша красного цвета. Отмечается, что кузов автомобиля будет по цвету констатировать с крышей.

Автомобиль оснащен легкосплавными колесными дисками, на которых есть специальное кольцо для предотвращения аэродинамической турбулентности, а за ними стоят мощные карбон-керамические тормоза с суппортами золотого цвета.

Ожидается, что новый Mercedes SL будет представлен весной 2021 года, а на авторынке он появится в конце текущего года.

Ранее на дорогах Тольятти в ходе тестов был замечен Renault Sandero Stepway нового поколения.

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