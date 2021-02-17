Газификация Ярославской области вырастет до 96% за пять лет
Ярославль, 17 февраля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию Ярославской области за 2021−2025 годы составят 26,7 млрд рублей. По итогам выполнения пятилетней программы обеспеченность газом жителей региона составит 96,3% (на данный момент она составляет 84,1%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Газпром газораспределение Ярославль».
О планах по газификации регионов 17 февраля на пресс-конференции рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Он сообщил, что 11 регионов России уже полностью газифицированы.
Договорённость о развитии газификации Ярославской области была достигнута 25 сентября 2020 года во время рабочей встречи в Мышкин председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Согласно принятой программе, во всех районах области будет доступен природный газ, полностью завершится технически возможная сетевая газификация региона.
За предстоящие 5 лет будут построены 190 км газопроводов, отводов и газораспределительных станций (ГРС). Будет построено более 1,1 тыс км межпоселковых и 519 км внутрипоселковых газовых сетей. Будет проведена газификация 15 тысяч домовладений в 201 населённом пункте, а также будет газифицирована 91 котельная на промышленных предприятиях области.
О том, когда газ придёт к ним, ярославцы смогут узнать на интерактивной карте, размещённой на портале gazprommap.ru. Презентация портала состоялась в ходе пресс-конференции главы «Газпром межрегионгаз». На портале представлена и Ярославская область.
На интерактивной карте размещены существующие и запланированные к строительству объекты газовой инфраструктуры.
Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» рассказал, что в России планируется создание единого оператора газификации, который будет отвечать за весь процесс прихода голубого топлива до каждого дома. Сейчас за газопроводы внутри населенных пунктов отвечают власти регионов или владельцы таких газопроводов. Возникает проблема «последней мили», когда газ подведён к населённому пункту, но не доведён до домов.
«Газпром» направил свои предложения в Правительство России, ожидаются системные решения, которые помогут сделать газификацию более оперативной и качественной.