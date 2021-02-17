Ярославль, 17 февраля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию Ярославской области за 2021−2025 годы составят 26,7 млрд рублей. По итогам выполнения пятилетней программы обеспеченность газом жителей региона составит 96,3% (на данный момент она составляет 84,1%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Газпром газораспределение Ярославль».

Yarregion.ru Газ в селе

О планах по газификации регионов 17 февраля на пресс-конференции рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Он сообщил, что 11 регионов России уже полностью газифицированы.

«Полностью достигнута техническая возможность газификации 11 регионов. Мы считаем, что в этих субъектах в каждом населенном пункте потребитель имеет возможность подключения к природному газу. И мы приступаем к новой газовой пятилетке 2021−2025. В декабре 2019 года мы обратились к главам субъектов Российской Федерации, и при их непосредственном участии на основании письменных запросов сформированы 67 программ развития газификации. Эту работу мы проводили весь 2020 год. В декабре все программы были подписаны председателем правления Алексеем Борисовичем Миллером и главами 67 субъектов. На ближайшие пять лет запланирован беспрецедентный объём инвестиций — 526,1 миллиарда рублей. Из них 128 миллиардов будет направлено на газификацию уже в 2021 году. Это более чем в два раза больше, чем в 2020 году», — рассказал Сергей Густов.

Сергей Густов

Договорённость о развитии газификации Ярославской области была достигнута 25 сентября 2020 года во время рабочей встречи в Мышкин председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Согласно принятой программе, во всех районах области будет доступен природный газ, полностью завершится технически возможная сетевая газификация региона.

За предстоящие 5 лет будут построены 190 км газопроводов, отводов и газораспределительных станций (ГРС). Будет построено более 1,1 тыс км межпоселковых и 519 км внутрипоселковых газовых сетей. Будет проведена газификация 15 тысяч домовладений в 201 населённом пункте, а также будет газифицирована 91 котельная на промышленных предприятиях области.

О том, когда газ придёт к ним, ярославцы смогут узнать на интерактивной карте, размещённой на портале gazprommap.ru. Презентация портала состоялась в ходе пресс-конференции главы «Газпром межрегионгаз». На портале представлена и Ярославская область.

Интерактивная карта газификации Ярославской области (фрагмент)

На интерактивной карте размещены существующие и запланированные к строительству объекты газовой инфраструктуры.

«Один из самых часто задаваемых вопросов — когда у нас будет газ, в каком году? Сейчас, когда есть пятилетние программы, а к ним мы делаем чёткие планы-графики, там названы населённые пункты, улицы, газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы. Мне кажется, эта интерактивная карта будет очень востребована. Мы будем работать, чтобы каждому жителю России было понятно, когда он получит возможность пользоваться природным газом», — сказал Сергей Густов.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» рассказал, что в России планируется создание единого оператора газификации, который будет отвечать за весь процесс прихода голубого топлива до каждого дома. Сейчас за газопроводы внутри населенных пунктов отвечают власти регионов или владельцы таких газопроводов. Возникает проблема «последней мили», когда газ подведён к населённому пункту, но не доведён до домов.

«На наш взгляд, введение единого оператора газификации позволит решить проблему синхронизации строительства, синхронизацию наших сетей с сетями внутри посёлков, подготовки потребителей к приёму газа, значительно сократить время на подключение потребителей и оптимизировать расходы. Простой факт: зашли мы в посёлок, по всем улицам проложили, сразу сделали отводы для всех земельных участков, это будет дешевле и правильнее. Один раз вскрыли дорогу, сделали отводы и создали людям условия для возможного подключения», — рассказал Сергей Густов.

«Газпром» направил свои предложения в Правительство России, ожидаются системные решения, которые помогут сделать газификацию более оперативной и качественной.