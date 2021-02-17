Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Выручка резидентов петербургской особой экономической зоны за прошлый год выросла на 36%. В абсолютных выражениях выручка составила 49,3 млрд рублей. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Пресс-служба ОЭЗ ОЭЗ «Санкт-Петербург»

В тройку лидеров вошли компании «Биокад», «Вертекс» и «Новартис Нева», которые на троих заработали 86% упомянутой суммы.

Напомним, компания «Биокад» выпускает вакцину «Спутник V» и лекарства, применяемые при лечении коронавирусной инфекции.

В IV квартале 2020 года выручка резидентов ОЭЗ поднялась до 18 млрд рублей, или на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Итоги прошлого, кризисного, года для наших резидентов также оказались позитивными с точки зрения их операционной деятельности и, соответственно, возврата частных инвестиций. В ближайшее время управляющая компания сосредоточится на двух крупных проектах — инженерной подготовке дополнительного участка ОЭЗ и строительстве нового инновационного центра. Два проекта потребуют инвестиций в объеме минимум 2 млрд рублей и займут ближайшие два года», — заявила генеральный директор петербургской ОЭЗ Тамара Рондалева.

В целом за 2020 год резиденты ОЭЗ вложили в свои проекты 10,5 млрд рублей.

Напомним, ОЭЗ Петербурга появится новый Инновационный центр. Новый объект начнут строить в ближайшее время на площадке «Новоорловская».