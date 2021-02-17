Калуга, 17 февраля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Прокуратура Калуги добивается вынесения обвинительного приговора телефонным мошенникам из Самары, завладевшим деньгами пожилых калужан, сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники похитили деньги у пожилых калужан

Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, 14 раз звонили на стационарные телефоны жителей Калуги и, представляясь их родственниками, в отношении которых совершены преступления, либо о якобы совершенных их родными преступлениями, требовали перечислить деньги.

Жители Калуги, находясь в стрессовом состоянии, не могли сразу осознать, что им звонили мошенники, и переводили деньги на банковскую карту или передавали наличные деньги через лиц, обозначенных мошенниками. В результате преступных действий потерпевшим был причинён ущерб в размере от 10 до 150 тыс. рублей.