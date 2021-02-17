Рыбинск, Ярославская область, 17 февраля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. АО «Рыбинскхлебопродукт» привлекли к административному штрафу за неисполнение решения суда о проведении на предприятии ремонтных работ по обеспечению нормативной очистки сточных вод. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УФССП по ЯО Судебный пристав

Исполнительный лист о понуждении организации обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в реки Черемуха и Волга, поступил в Рыбинское районное отделение судебных приставов.

«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав уведомил об этом руководство комбината, назначил дату исполнения, но, несмотря на письменное предупреждение о принудительных мерах, должник отказался исполнять решение суда. Должнику был вынесен исполнительский сбор, который для юридических лиц составляет 50 тысяч рублей, руководство предприятия предупредили об административной и уголовной ответственности и назначили новый срок исполнения. Но он вновь был нарушен», — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В отношении организации было составлено два административных протокола по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». По повторному протоколу сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.

«Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что после второго протокола вероятность привлечения его к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ становится крайне высока, поэтому не стоит дальше упорствовать в нежелании исполнять решение суда. В настоящий момент должник изыскивает средства для проведения ремонтных работ по обеспечению нормативной очистки сточных вод», — отметили в УФССП по Ярославской области.

Пока же предприятие оплатило административный штраф в 100 тысяч рублей.