Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Петербургский парламент решил не собираться на следующее пленарное заседание из-за Дня защитника отечества. Такое решение было одобрено большинством депутатов на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Следующее пленарное заседание Законодательного собрания должно было состояться в среду, 24 февраля, но раз накануне страна будет отмечать праздник, парламент решил не собираться, установив перерыв.

Теперь всем составом депутаты встретятся только через две недели — 3 марта, после чего, вероятно, объявят перерыв из-за Международного женского дня.