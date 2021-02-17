Под Калугой на автодороге М-3 «Украина» в ДТП погибли два человека
Мещовск, Калужская область, 17 февраля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. На 224-м километре автотрассы М-3 «Украина» утром 17 марта произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Scania с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли пассажир и водитель микроавтобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
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Место ДТП
По предварительным данным, причиной дорожного происшествия стал выезд микроавтобуса на встречную полосу движения. 30-летний водитель грузовой фуры не пострадал.
На месте происшествия находится прокурор Мещовского района с целью координации деятельности правоохранительных органов.