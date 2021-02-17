Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 февраля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Российской Федерации направит в прокуратуру Ярославской области информацию в части нарушения требований Градостроительного кодекса при утверждении генерального плана Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум. Такое решение принято Департаментом планирования территориального развития по итогам рассмотрения обращения гражданина о незаконности процедуры принятия генплана Переславля.

Протест переславцев против принятия Генплана

Суть нарушения, допущенного при утверждении генерального плана городского округа Переславль-Залесский, состоит в том, что по требованиям Градостроительного кодекса проект генерального плана может быть доработан только в рамках согласительной комиссии. Если же проект дорабатывается администрацией или в думе, то после такой доработки проект считается новым и должен пройти снова все процедуры согласования и публичные слушания.

В Минэкономразвития изучили процедуру принятия генерального плана Переславля-Залесского и пришли к выводу, что проект был существенно доработан и дважды вносился в думу, при этом Дума не отправляла генплан на доработку. Нужно отметить, что переславцы направляли множество обращений в Думу с требованиями исправить многочисленные ошибки и неточности в проекте — в нём содержались сильно устаревшие сведения об образовательных учреждениях, почтах, некорректные данные о площади зеленых насаждений и так далее. Некоторые из этих ошибок исправлялись в момент нахождения документа в думе, а также перед новым внесением проекта на рассмотрение депутатам в декабре 2020 года. Тогда новое внесение основного градостроительного документа администрация городского округа назвала поправкой. Однако Минэкономразвития однозначно трактует это как внесение доработанного проекта. Никакие поправки вне рамок согласительной комиссии в проекты генеральных планов вносить нельзя.

«Проект генерального плана г.о. Переславль-Залесский направлялся в городскую Думу дважды — 11 ноября 2020 года и повторно после его доработки 9 декабря 2020 года. Информацию о решении (письме или правовом акте) Переславль-Залесской городской Думы о направлении генерального плана городского округа Переславль-Залесский на доработку Департаментом строительства Ярославской области не представлено. Основанием для доработки проекта генерального плана П-Залесского г. о. послужили устные замечаниями, озвученные 18 ноября 2020 г. на заседании постоянной комиссии по бюджету, экономике и развитию Переславль-Залесской городской Думы, в части исключения запланированных и включения планируемых к размещению объектов местного значения, приведения параметров функционального зонирования в соответствие с размещением таких объектов. Кроме того, в указанный проект были внесены редакционные правки в адреса объектов, наименования организаций в сферах образования, экономики, промышленности, инженерной инфраструктуры,» — говорится в ответе Минэкономразвития за подписью директора Департамента планирования территориального развития Виктора Смирнова.

К ответу Минэкономразвития приложена переписка администрации Переславля с федеральными ведомствами, а также представление Ярославской природоохранной прокуратуры. В представлении говорится, что причиной нарушений при подготовке проекта генерального плана стало ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей должностными лицами администрации Переславля, а также отсутствие должного контроля со стороны главы городского округа Валерия Астраханцева. Были ли приняты меры дисциплинарного воздействия, предложенные прокуратурой, неизвестно.

Теперь материалы по процедуре принятия генерального плана Переславля должны поступить в Ярославскую областную прокуратуру. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.