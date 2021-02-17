Москва, 17 февраля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В интернете появилась онлайн-карта плана газификации регионов России. Она опубликована компанией «Газпром».

Gazprommap.ru Программа газификации регионов России 2021-2025

Пользователь может выбрать свой регион из списка и ознакомиться с планами его газификации. Помимо этого, карта детализирована вплоть до населённых пунктов.

Также приводится статистика по планируемому вводу — например, число объектов, подключение квартир и предприятий, и многое другое.

Также интернет-пользователи могут ознакомиться с небольшими промо-роликами о планах по газификации каждого отдельного региона.