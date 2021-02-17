Москва, 17 февраля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. 22 февраля открывается прием заявок на всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны», который посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Фонд «Спешите делать добро!» Стартует всероссийский конкурс «Мои герои большой войны»

Как сообщили в оргкомитете конкурса, его главная цель в том, чтобы сохранить и передать память об участниках Великой Отечественной войны, подвигах и примерах героизма подрастающему поколению, раскрыть вместе со школьниками страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний, рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной. «Это очень важно, — отметили в оргкомитете, — ведь с каждым годом война все дальше и все меньше рядом с нами живых свидетелей Победы, тех, кто внес свою лепту в Великую Победу, в небе и на земле, на фронте и в тылу, в полях, на заводах, в партизанских отрядах и оккупированных городах — каждый как мог приближал День Победы».

Организаторами конкурса выступает фонд «Спешите делать добро!» Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, РГДБ и Национальной родительской ассоциацией при финансовой поддержке компании «Киноцентр».

"В 2021 году наш ежегодный патриотический конкурс проходит под новым названием «Мои герои большой войны» и я рада пригласить всех школьников нашей большой страны в творческой форме выразить почет и уважение всем героям, которые защитили нашу Родину и весь мир от фашизма, — заявила президент фонда, Мисс Вселенная Оксана Федорова. — Для каждого ребенка важно знать свои корни, только через историю семьи, через сохранение памяти о подвигах прадедов мы можем воспитать в подрастающем поколении любовь к своей стране, уважение к ее истории и гордость за великие победы прошлого».

Конкурс 2021 года проводится по 6 номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6−10, 11−13, 14−17 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр». Работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны Почтой России лимитированным тиражом и представлены на церемонии награждения победителей.

В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сынов полка, юнг, истории которых отражают тематику конкурса. В жюри конкурса войдут представители культуры и искусства, известные общественные деятели.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 22 февраля по 31 марта 2021 года, список победителей будет объявлен 15 апреля, торжественная церемония награждения запланирована на 25 апреля.