Верхняя Пышма, Свердловская область, 17 февраля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Работникам Уральской горно-металлургической компании ставится вторая компонента вакцины «Спутник V». Первую часть вакцины — бесплатно и добровольно — уже получили более 5000 сотрудников.

Пресс-служба УГМК

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Пресс-служба УГМК

В Свердловской области вакцинацию проводят медики лицензированного центра ЕМЦ «УГМК-Здоровье». Работники организаций УГМК за пределами Среднего Урала проходят вакцинацию в учреждениях здравоохранения по месту нахождения. Темпы вакцинации в организациях УГМК за пределами Среднего Урала зависят от поступления вакцины в регион. На всех предприятиях компании проводится информационно-разъяснительная работа о необходимости вакцинации, на вопросы работников оперативно и квалифицированно дают ответ специалисты-эпидемиологи.

Пресс-служба УГМК

В управляющей организации ОАО «УГМК» и в АО «Уралэлектромедь» (головное предприятие компании) сформирован коллективный иммунитет более чем у 80% работников. Отметим, что коллективный иммунитет формируется за счет переболевших или имеющих антитела к COVID-19, уже привитых работников.

Руководитель управления общественных связей УГМК Алексей Свалов также поставил вторую компоненту вакцины: «Первый укол я поставил 27 января, никаких побочных эффектов не ощутил, и от второго также не жду ничего плохого. По данным медиков, все наши работники перенесли первую прививку нормально: большая часть бессимптомно, кто-то с незначительными признаками ОРВИ. И теперь люди спокойно, позитивно пришли за второй прививкой. Так, я считаю, мы все внесем свою лепту в дело борьбы с COVID-19».

Пресс-служба УГМК Руководитель управления общественных связей УГМК Алексей Свалов.

Есть работники, которые уже привились двумя компонентами вакцины «Спутник-V» и сдали тесты на антитела. Результаты радуют: у всех привитых антитела выработались! «Есть работники, которые уже привились двумя компонентами вакцины «Спутник-V» и сдали тесты на антитела. Результаты радуют: у всех привитых антитела выработались! Так что вакцинироваться необходимо! Это защитит от коронавируса и вас, и ваших родных, коллег и друзей!» — отмечают в УГМК.