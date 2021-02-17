Благовещенск, 17 февраля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. По предварительной версии следствия, дети потеряли сознание в гимназии №1 в Благовещенске из-за распылённого средства, «предназначенного для необходимой обороны, с раздражающим веществом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Амурской области.

Geralt Школьная доска

Читайте также: Трое учащихся гимназии в Приамурье упали в обморок

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Средство, из-за которого дети потеряли сознание, распылил один из учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области в гимназии №1 в течение учебного дня 17 февраля сразу трое детей потеряли сознание. К школе съехались экстренные службы — скорая помощь, пожарные, полиция.