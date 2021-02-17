Калуга, 17 февраля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Сложившиеся на территории Калужской области непростые погодные условия, в том числе выпадение большого количества снега и низкая температура воздуха, привели к сбоям в работе по вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в Калужской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Gpkreo.ru Сенажные заносы затруднили работу мусоровозов.

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В частности, в Калуге надзорным ведомством установлены факты переполнения контейнеров мусором и несвоевременная очистка от бытовых отходов контейнерных площадок. Чтобы нарушение графика вывоза не привело к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации, природоохранный прокурор объявил исполняющему обязанности руководителя регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами предостережение.

Ранее на сайте госпредприятия «Калужский региональный экологический оператор» появилось объявление коммунальщиков о том, что в связи с непогодой возможны задержки вывоза бытовых отходов из-за засыпанных снегом дорог. Мусоровозы не могут проехать в некоторые дворы многоэтажных домов на окраинах или подъехать к домам в частном секторе.