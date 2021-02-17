Москва, 17 февраля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Роскачество по итогам исследований потребительских товаров в 2020 году больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов нашло в мёде, меньше всего — в водке и бородинском хлебе. Об этом сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мёд

«По итогам 2020 года больше всего нарушений среди продовольственных товаров оказалось в меде (33 товара из 46 исследованных), меньше всего — в водке (два товара из 23) и бородинском хлебе (четыре товара из 26)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди непродовольственных товаров больше всего нарушений было выявлено в школьной форме, а именно — в блузках для девочек начальных классов, в которой 23 из 38 товаров оказались с нарушениями.

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По данным организации, в 2018 году нарушения были обнаружены у 311 товаров, в 2019 году — у 272, а в 2020 году — 210.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества исследовали органические продукты, которые поставляются в России из-за рубежа. В числе продуктов питания, которые эксперты исследовали на наличие самых распространённых пестицидов и ГМО, в частности, были бананы, чай, хлебцы, хлопья и детское питание, а также макаронные изделия и рис.

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