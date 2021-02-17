Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Спустя несколько месяцев после отставки предыдущего председателя коллективу комитета по образованию Санкт-Петербурга представили нового руководителя. Главой ведомства стала бывшая заместитель главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Наталия Путиловская. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Newskolpino.ru Экс-замглавы Колпино возглавит комитет по образованию Петербурга

Напомним, 12 февраля 2020 года стало известно, что временно исполнявшая обязанности главы комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян покинула свой пост. Она заменяла ушедшую в отставку еще в июле 2020 года многолетнего руководителя комитета Жанну Воробьеву. Эту отставку в СМИ связывали с неудачами дистанционного обучения в период первой волны пандемии.

Как рассказал источник ИА REGNUM, 17 февраля в комитете по образованию вице-губернатор Ирина Потехина представила коллективу нового председателя.

«Им станет Наталия Путиловская, бывший заместитель главы администрации Колпинского района», — отметил собеседник агентства.

По данным открытых источников, Наталия Путиловская уже работала в комитете по образованию, это было десять лет назад. В администрации Колпинского района она отвечала за отделы культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты населения.