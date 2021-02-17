Москва, 17 февраля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере предвыборной агитации, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

ИА REGNUM Выборы

«Скоро нельзя будет по телефону поговорить, не нарушив избирательное законодательство», — отметил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

Размер новых штрафов составит для граждан в размере до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

«Штрафы предполагается увеличить в 20 раз, что совершенно несоизмеримо», — заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Наказываться будет агитация вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством.

Карать также предполагается изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований.

Штраф до 500 тыс. рублей вводится и за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев.