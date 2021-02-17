Екатеринбург, 17 февраля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге необходимо восстановить Краснознамённую группу с орденом Ленина на прежнем месте, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава Екатеринбургской общественной организации инвалидов, ветеранов труда и правоохранительных органов Фёдор Ледерер.

Палата.екатеринбург.рф Фёдор Андреевич Ледерер

Ледерер выразил поддержку почётному гражданину Екатеринбурга, узнику фашистских концлагерей Семёну Спектору, потребовавшего от городских властей не отказываться от планов по возвращению символа Победы. Глава организации ветеранов оставил свою подпись под обращением Спектора, присоединившись к требованиям легендарного врача.

«Поддерживаю идею-предложение Семёна Исааковича Спектора по восстановлению знамённой группы на прежнем месте», — добавил Ледерер.

До этого к призыву Спектора вернуть народный памятник присоединились областные организации ветеранов, а также патриотические организации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённую группу варварски снесли в 2013 году. Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал горожанам вернуть символ Победы в прежнем виде на историческое место.