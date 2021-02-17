«Нам поможет только весна» — общественник о коллапсе с уборкой Ярославля
Ярославль, 17 февраля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Ярославль в течение нескольких дней живёт в ситуации хронического дорожного коллапса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После прошедшего снегопада большинство улиц, в том числе магистральных, покрыто снежно-ледовым накатом и снежной кашей, в которых проложены глубокие колеи.
Утром и вечером город стоит в 10-бальных пробках, при перестроении из колеи в колею машины разворачивает, происходят многочисленные ДТП. Наблюдаются сбои в работе общественного транспорта.
Мэрия города попыталась оправдаться и в ночь с 16 на 17 февраля пригласила общественников и журналистов наблюдать за уборкой. Но видимых перемен общественники не увидели. Наоборот, констатировали бессилие властей справиться с ситуацией.
Как говорит Абдуллаев, городское предприятие «Горзеленхозстрой» просто не в состоянии очистить Ярославль.
Общественник говорит, что на помощь мэрии могли бы прийти крупные управляющие компании, у которых есть техника для уборки дворов. Помимо дворов они бы могли убирать межквартальные проезды и немагистральные улицы. Это освободило бы технику для уборки проспектов. Городские власти могли бы заключить с управляющими компаниями долгосрочные договоры, что позволило бы им приобрести технику в лизинг. Но для этого нужны деньги, которых в бюджете Ярославля нет. И политическая воля. Которой в вопросе уборки города ярославцы не видят. Не решила этот вопрос даже обещанная помощь губернатора Дмитрия Миронова и требование справиться с последствиями снегопада в течение недели.