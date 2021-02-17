Ново-Огарево, Московская область, 17 февраля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В России приватизацию так, как её проводили в 90-е годы, проводить уже недопустимо. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Приватизация

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«Приватизация сама по себе ради приватизации — она, особенно так, как это делалось, допустим, в 90-е годы по некоторым направлениям, неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики, она должна улучшать структуру экономики», — заявил Путин.

«Мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать не формально, а фактически, на практике более эффективного собственника. Но, безусловно, это нужно делать в условиях определённой конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы и, может быть, миллиарды», — указал он.