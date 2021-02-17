Калуга, 17 февраля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Калужской области с 2015 года фиксируется снижение количества рождений, сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника регионального управления ЗАГС Ольгу Сидорову.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области На заседании коллегии калужского областного управления ЗАГС

По мнению руководителя ведомства, снижение рождаемости в области, как и по России, связано с тем, что семьи создает малочисленное поколение 90-х годов. В Калужской области в 2020 году родилось 9092 ребенка: 4647 (51%) мальчиков и 4445 (49%) девочек. Матери стали чаще рожать вторых и последующих детей: 67% — это не первые дети в семье. Количество зарегистрированных браков в 2020 году уменьшилось на 23%. В числе причин: напряженность демографического периода, введение ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В весенне-летний сезон 2020 года было приостановлено проведение торжественных церемоний бракосочетания. Регистрация осуществлялась только в присутствии жениха и невесты. Одновременно количество актов о расторжении брака уменьшилось почти на 12%.

«На протяжении девяти лет в Калужской области наблюдалось уменьшение числа смертей. Но, к сожалению, прошлый год нарушил эту тенденцию. Произошел рост смертности. Это суровая реальность не только для нашего региона, но и для России в целом, для всего мира», — сказала Ольга Сидорова.

Всего в 2020 году органами ЗАГС Калужской области зарегистрировано 38 197 актов гражданского состояния.