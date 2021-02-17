В Ярославле назвали сроки очистки дорог после снегопадов
Ярославль, 17 февраля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Дороги Ярославля будут приведены в нормативное состояние в течение 10 дней. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора департамента городского хозяйства мэрии города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM городские власти показали общественности, как убирается город в ночное время. В ходе рейда директор ДГХ мэрии Ярослав Овчаров заявил, что последствия снегопадов планируется устранить в течение 10 дней.
«Надеемся, что и реагент хорошо сработает. И осадков таких глобальных уже не будет. Погода у нас нормализовалась, и не будет таких сверхнормативных осадков», — сказал директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.
Между тем, 17 февраля на комиссии муниципалитета Ярославля прозвучало предложение ввести в областном центре режим чрезвычайной ситуации.
«За последнюю неделю, я считаю, в Ярославле нужно вводить режим ЧС, потому что дороги хронически не убираются. Все, наверное, следите за ситуацией. Возросло количество аварий», — отметила депутат муниципалитета Евгения Овод.
По данным ГИБДД за сутки в городе зафиксировано более 50 дорожно-транспортных происшествий.