Владивосток, 17 февраля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В арбитраж Приморского края от застройщика поступил многомиллионный иск к правительству региона, мэрии Владивостока и минфину Приморского края. Претензии компании «Примстрой» пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Претензии ООО «Примстрой» поступили в суд 16 февраля 2021 года. Сумма иска составляет 60 538 894 рубля. Детали дела пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец учреждена во Владивостоке в июне 2018 года для строительства жилых и нежилых зданий. Владелец и гендиректор — Илья Баринов. За ним также числятся две строительные компании, которые находятся в стадии ликвидации. Обе не проработали и трёх лет на рынке.

В августе 2020 года управление муниципальной собственности Владивостока через суд расторгло с компанией «Примстрой» договор аренды земельного участка общей площадью 1 765 кв. м, расположенного на улице Суханова, 8. В 2019 году надел был передан для реализации инвестиционного проекта «Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого дома». Суд также обязал компанию освободить и передать управлению данный участок. Арендодателем по договору изначально выступал департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. Срок аренды земельного участка должен был завершиться 18 сентября 2033 года.

Из материалов дела известно, что на всем земельном участке были установлены ограничения прав «в связи с нахождением участка в объединённой зоне охраны объектов культурного наследия, в водоохранной зоне, в рыбоохранной зоне». Уже после заключения договора аренды администрация края установила зоны охраны памятника истории и культуры народов РФ регионального значения «Геодезический знак», указав на то, что участок расположен там, где запрещено строительство объектов капитального строительства. Арендатору было предложено расторгнуть договор досрочно, но письмо управления было проигнорировано, что и стало основанием для обращения в суд.