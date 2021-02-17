Москва, 17 февраля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Россия может перейти к политике активного сдерживания Соединённых Штатов, если Вашингтон не откажется от давления на Москву. Об этом 17 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Если политика США останется прежней… значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, эта политика может включать в себя противодействие санкциям и американским попыткам влиять на внутренние процессы в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что санкции Соединённых Штатов не помешают реализовать проект «Северный поток — 2». Дипломат выразил сожаление, что Вашингтон не демонстрирует «ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться».

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