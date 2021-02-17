Ново-Огарево, Московская область, 17 февраля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Выборы в Госдуму должны пройти открыто и честно, и именно российские избиратели должны определять итоги избирательной кампании. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах», — заявил Путин.

«И главное, очень важно для избирателей, безусловно, — именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании. Именно они, граждане России, сделают свой выбор. И этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — указал он.

По его словам, в этом отношении у всех партий выработан общий подход.

«Я уверен, что вы, как и прежде, займёте здесь твёрдую, единую государственную позицию. Считаю, что такая патриотическая сплочённость необходима тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать», — подчеркнул президент.