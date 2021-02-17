Москва, 17 февраля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Вопросы развития спортивной инфраструктуры на селе являются приоритетными для Минспорта РФ, заявил 17 февраля глава министерства Олег Матыцин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Виктор Корецкий. Советские физкультурники — гордость нашей страны. 1935

«В рамках программы федерального проекта «Спорт — норма жизни» мы будем приоритетное внимание уделять развитию инфраструктуры на селе, потому оно обеспечивает социальную стабильность в населенных пунктах и минимизирует отток молодых людей», — заявил министр.

Министр пообещал аккумулировать средства федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры на селе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти по поручению президента страны Владимира Путина разработали стратегию развития физической культуры и спорта на следующие десять лет. Данная стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению благополучия людей.

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