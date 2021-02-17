Тольятти, Самарская область, 17 февраля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. На дорогах Тольятти во время тестов был заснят хэтчбек Renault Sandero Stepway нового поколения. Изображения обнародовал канал Avtovaz News в социальной сети «ВКонтанте».

Avtovaz News Renault Sandero Stepway

По предварительной информации, семейство Logan третьего поколения, к которому принадлежит Sandero Stepway, будет выпущено в России в 2022 году.

Стоит отметить, что новое поколение Logan и Sandero уже выпускается в Румынии, поскольку представлена в Европе новинка была ещё осенью прошлого года. Только производятся машины под маркой Dacia.

Новые Logan и Sandero стали больше по сравнению с предшественниками, а также получили обновленные внешний вид и салон. Построено новое поколения автомобилей на платформе CMF-B.

Напомним, Dacia Logan/Sandero нового поколения в качестве силовой установки получили турбированный мотор на 1,0 л, мощностью 65, 90 или 100 л. с.

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