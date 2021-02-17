Москва, 17 февраля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Каждый житель России сможет ознакомиться с онлайн-картой газификации 67 регионов страны. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Карту газификации, которая масштабируется до малых населенных пунктов, теперь может увидеть каждый житель страны», — сказал Густов.

По его словам, ссылка на онлайн-карту будет опубликована в интернете. Помимо этого, данной картой планируется поделиться с местными и региональными администрациями.

Густов отметил, что на карте появятся не только населённые пункты, в которые придёт газ, но и улицы, которые будут подключены к газоснабжению.