Мадрид, 17 февраля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Компания BMW представила в Испании новый хэтчбек BMW 128ti. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bmwgroup.com BMW 128ti

Новый BMW 128ti стал более спортивным благодаря дифференциалу Torsen, 18-дюймовым колесам, «обутых» в спортивные шины, а также за счет специальных элементов красного цвета.

BMW 128ti был протестирован на трассе Нюрбургринг, как и суперкары BMW M. Новинка оборудована мотором мощностью 265 л. с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм. С 0 до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 6,2 секунды.

В Испании стоимость новинки начинается от 43 700 евро (3 893 760 рублей).

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