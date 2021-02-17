Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Петербургские депутаты на заседании Заксобрания 17 февраля вновь отказались обсуждать федеральные инициативы «Партии роста» об индексации пенсий работающим пенсионерам и о возвращении к прежнему пенсионному возрасту — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Документы предлагала внести лидер фракции Оксана Дмитриева. Она заметила, что накануне на заседании правительства глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовецподтвердил, что основной удар коронавирус нанес по гражданам старше 50 лет. Кроме того, обсуждалась и необходимость длительной реабилитации переболевших.

В этой связи индексация пенсий работающим пенсионерам, которые, по мнению Дмитриевой, стали самой незащищенной группой в условиях пандемии, становится особенно актуальна. Большинство депутатов Законодательного собрания отказались обсуждать эту идею.