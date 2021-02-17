Москва, 17 февраля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафа в размере 800 тыс. рублей с испытательным сроком в пять лет. Соответствующее решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Второму фигуранту дела Геннадию Кондратову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в 400 тыс. рублей с испытательным сроком в три года.

«Вина Ишаева и Кондратова нашла свое полное подтверждение в ходе судебного заседания. У свидетелей оснований для оговора подсудимых судом не выявлено. Суд приходит к выводу, что вина Ишаева и Кондратова доказана», — сказала судья.

Суд отметил, что условный срок будет наиболее справедливым наказанием. По мнению председательствующей, совокупность представленных в суде доказательств подтверждает вину Ишаева. Также суд постановил удовлетворить гражданский иск Роснефти и взыскать с осужденных 7,5 млн рублей ущерба.

В ходе процесса было установлено, что с 2014 по 2019 год Ишаев, занимая пост вице-президента ПАО «Роснефть», обеспечил заключение договоров об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае, по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой. Реализовать эту схему помог Кондратов, который занимал пост директора отделения Роснефти в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гособвинение запросило для Ишаева семь лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей, а для Кондратова — четыре года и штраф в полмиллиона рублей.