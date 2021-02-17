Уфа, 17 февраля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Отключение водонапорной башни произошло в одном из сел Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба администрации Кушнаренковского района республики.

Zauralonline.ru Без воды

Сообщается, что сейчас в селе Шарипово нет воды. Для оперативного решения данной проблемы была создана оперативная группа. Специалисты уже выехали в село, они восстанавливают водоснабжение.

По информации некоторых СМИ, 16 февраля Кушнаренковские районные электрические сети в этом селе отключили от электричества водонапорную башню. В результате промерзла пластиковая водопроводная труба, которая он нее отходит. Сотрудники электрических сетей сообщили, что электроэнергия была отключена из-за задолженности. В результате без водоснабжения остались детский сад, школа, дом престарелых, врачебная амбулатория, местные жители, которые не имеют своих колодцев.