Киев, 17 февраля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. За последние 5−7 лет Украина ввела санкции в отношении более 2 тыс. граждан России и более 1 тыс. российских юрлиц. Об этом заявил юрист-международник Богдан Бернацкий 17 февраля в интервью информационному агентству УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«[Санкции] имеют только морально-политическое измерение. Мы имеем какие-то бумажки, где написаны фамилии и юридические компании, с которыми нельзя торговать, вести бизнес, открывать счета», — рассказал он.

Юрист отметил, что на Украине не предусмотрено никакой ответственности за нарушение «санкций».

"Возможно, кто-то будет нести какую-то моральную ответственность, однако юридической ответственности не будет. Исходя из этого, санкции не работают», — подытожил Бернацкий.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла обращение к мировому сообществу с просьбой ужесточить санкции против России. Поводом для санкций стала утрата Украиной Крыма и Донбасса, в которой Киев беспочвенно обвиняет РФ.