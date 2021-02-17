Дзержинский район, Калужская область, 17 февраля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Тела двух местных жителей были обнаружены в ходе тушения пожара в частном доме деревни Маковцы Дзержинского района, сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По данным следствия, погибшие скончались от отравления углекислым газом. По одной из версий, причиной возгорания был маломощный тлеющий источник, которым могла быть непотушенная сигарета, отчего стала тлеть кровать и загорелась прилегающая к ней стена дома. Один из погибших — 56-летний мужчина, собственник жилого помещения. Личность второго погибшего устанавливается.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение.