Лондон, 17 февраля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Компания Lotus представила концепт-кар E-R9 на базе гиперкара Evija. Об этом сообщается на сайте компании.

Lotus Lotus E-R9

Разработкой концепт-кара Lotus E-R9 занимались Ричард Хилл, ответственный за аэродинамику будущих моделей Lotus, а также технический директор Geely Group Motorsports International Льисс Керр.

Спорткар E-R9 получил четыре независимых электромотора. Кроме того, спорткар оборудован инновационной аккумуляторной батареей.

Новинка оборудована кузовными панелями, которые могут изменять форму и находятся на дельтовидном профиле. Вертикальные плоскости на задней части спорткара призваны помочь изменить направление машины во время движения на высоких скоростях.

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