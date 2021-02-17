Москва, 17 февраля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Доллар США и евро 16 февраля получили шанс отыграть потери, а у рубля получилось скорректироваться после бурного роста, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

К закрытию торгов курс доллара к рублю расчётами «завтра» вырос на 34 коп. (+0,47%), до 73,67 руб., а курс евро тоже неплохо подрос, повысившись к рублю на 28 коп. (+0,31%), до 89,26 руб.

Цены на нефть замедлили рост, так как аномальные холода в США, сократившие нефтедобычу, начали ослабевать, так что рубль потерял довольно важный фактор поддержки.

Да и угроза санкций по-прежнему остаётся на повестке дня. Тем временем доллар прекратил ослабление к мировым резервным валютам в ожидании, что конгресс всё-таки одобрит предложенный Джо Байденом пакет стимулирования экономики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости, несмотря на имеющиеся разногласия, укреплять «стратегическую стабильность» с Россией, так как продление двустороннего договора по СНВ-3 показало, что компромисс с нашей страной по важнейшим для всего мира вопросам вполне реален.

Каким способом будет укрепляться эта стабильность, Блинкен не сказал, но отметил, что США будут искать «новые пути продвижения» к стабильности, что в целом может создать позитивный фон для рубля на торгах 17 февраля .

Курс доллара к рублю на сегодня прогнозируется в интервале 73−74 руб., а курс евро — в диапазоне 88,90−90 руб.

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