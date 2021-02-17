Милуоки, США, 17 февраля, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провёл телефонные разговоры со всеми своими предшественниками, живущими в настоящее время, кроме одного. Об этом он заявил 16 февраля на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

Whitehouse.gov Джо Байден

Американского лидера спросили, поддерживает ли он контакт с бывшими президентами США, на что Байден ответил утвердительно.

«Все они, кроме одного, поднимали трубку или звонили мне», — сказал он.

При этом глава Белого дома отказался назвать имена тех, с кем разговаривал, сославшись на конфиденциальность таких переговоров.

Отметим, что сегодня здравствуют пять бывших президентов США: Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, Барак Обама и Дональд Трамп.

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