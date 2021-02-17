Оренбург, 17 февраля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области будет построен грузовой железнодорожный путь на участке Оренбург — Илецк. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей. Строительство будет вестись за счет ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Строительство нового грузового железнодорожного пути — это главный проект, который необходим для развития региона в целом. Для Оренбургской области и регионального бизнеса это прямой выход на Казахстан и далее в Китай, новые возможности для экспорта и развития торговых связей, плюс укрепление транспортно-транзитного потенциала региона. РЖД уже приступили к подготовке проекта, в 2022-м начнется его реализация», — сказал губернатор Денис Паслер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье состоялся тестовый запуск скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Орск — Оренбург. Время в пути составляет четыре часа. Цена билета будет соотносимой со стоимостью поездки на микроавтобусе по тому же маршруту.