Афины , 17 февраля, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Греции утром 17 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение

По его данным, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 06:36 мск, располагался в 22 км к северо-востоку от города Патры, население которого составляет около 168 тыс. человек, и в 16 км к северо-западу от городка Эгио, с населением 20,4 тыс. Очаг землетрясения находился на глубине два километра.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Восточная Ява.